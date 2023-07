Verstopte liefdesbetuiging uit 1977 gevonden bij viaduct Concourslaan; Herepoort spoort familie van schrijver op

Foto: Aanpak Ring-Zuid

Eerder deze maand trof een werknemer van Aannemerscombinatie Herepoort een appelmoespotje aan bij het viaduct over de Concourslaan. Daarin zat een briefje ui 1977, waar een liefdesverklaring op geschreven stond. De aannemerscombinatie ging op zoek naar de schrijver en reikte het briefje vrijdagochtend uit aan zijn dochter.

Het appelmoespotje werd gevonden door een werknemer van één van de onderaannemers van Herepoort. Volgens Aanpak Ring-Zuid dook het op tijdens het afgraven van zand bij het viaduct in herbouw. In het potje zat nog een potje, met daarin een briefje.

Het briefje, een ´instruktiekaart´ van rijschool K.B. Van Kalker aan de Parkweg, bleek er lang geleden bewust te zijn begraven. De tekst op het briefje luidde: “In 1977 is dit viaduct gebouwd. Met dit briefje wil ik zeggen dat ik heel veel van mijn Tineke houd. Ik hoop dat dit eeuwen later gevonden wordt en ik groet den lezer en vinder – K.B. v. Kalker”

Aanpak Ring-Zuid begon een zoektocht naar de schrijver. Uit het briefje bleek dat de heer Van Kalker een rijschool had aan de Parkweg. Via neef en een nicht in Paterswolde kwamen de speurneuzen van Combinatie Herepoort erachter dat de schrijver van het briefje niet meer leefde. Maar de dochter van Klaas van Kalkar en zijn geliefde Tineke nog wel. Zij werd daarom vrijdagochtend blij gemaakt met het briefje van haar vader.

Volgens dochter Petra, woonachtig in Vinkhuizen, bestond de rijschool van haar vader ongeveer tot de eeuwwisseling en overleed Klaas van Kalkar in 2012. De schrijver van het liefdesbriefje, geschreven op een lesurenkaartje, heeft nooit iets verteld over het verstopte briefje. Toch was de verstopplek voor dochter Petra geen verrassing, want Klaas was gek op bouwprojecten en struinde regelmatig bouwplaatsen op. Het viaduct aan de Concourslaan, wat in 1977 werd gebouwd, lag op tien minuten lopen van haar ouderlijk huis. Ook de liefdesode aan zijn vrouw verbaasde Petra niet. “Ze konden geen stap zonder elkaar”, vertelt ze op de website van Aanpak Ring-Zuid.

Het briefje krijgt volgens Petra een mooi plekje in een lijstje in de woonkamer: Geweldig dat dit briefje is teruggevonden. Het is ontzettend leuk en ook ongelooflijk. Ik ben er heel blij mee.”

Het volledige verhaal over het briefje, de zoektocht en de geschiedenis achter de bijzondere vondst is te lezen op de website van Aanpak Ring-Zuid.