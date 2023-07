Verontwaardiging over diefstal van parasol: “Hoe moet ik nu mijn hortensia’s beschermen?”

De rode verkleurde parasol werd zaterdagavond gestolen. Foto: ingezonden

Een brandende zon en bloeiende hortensia’s zijn een slechte combinatie. Om de planten te beschermen besloot Johanna uit Selwerd parasols boven haar tuin te plaatsen. Zaterdagavond werd één van de parasols gestolen.

“Ik ben boos en ik ben verontwaardigd”, klinkt Johanna boos. “Ik ben vanavond nog even naar de supermarkt geweest. Ik wilde nog wat boodschappen halen, en ik ben misschien tien minuutjes weggeweest. Op dat moment was er ook niemand in de kamer, en niemand die zicht had op de tuin. Toen moet het zijn gebeurd. Toen ik thuis kwam stond alleen de voet van de parasol er nog. Ik dacht dat mijn man wellicht al wat aan het opruimen was geslagen, maar dat bleek niet zo te zijn. Wie doet nu zoiets? Je probeert je tuin mooi te houden, je steekt daar energie in, en dan gebeurt zoiets.”

“Om de hortensia’s te beschermen heb ik parasols geplaatst”

Johanna woont aan de Beukenlaan, tegenover ZINN locatie De Es. Ze is hoorbaar trots op haar tuin. “Het is mijn hobby waar ik van geniet. De hortensia’s moet ik beschermen omdat ze anders kapot branden. Door de zon ontstaan er brandvlekken, en uiteindelijk overleven de planten dat niet. Dus ik dacht, om ze te beschermen plaats ik parasols. Een mooie oplossing. De parasol die nu gestolen is, is een rode verkleurde middelgrote parasol. Het is een oud beestje, maar hij doet het nog prima.”

“Wie kan mij helpen?”

Er wordt gevraagd of mensen in de omgeving iets gezien hebben: “Weet je waar de parasol is, dan mag je mij een berichtje sturen via Facebook. Ook als je iets gezien hebt, of meer informatie hebt. Maar ondertussen maak ik me wel zorgen. Morgen wordt er opnieuw een warme dag verwacht. Dus mocht iemand mij uit de brand kunnen helpen, door een parasol die ik mag lenen, dan houd ik mij ook aanbevolen. En ik snap het niet. Waarom kun je niet van andermans spullen afblijven?”