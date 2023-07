Verkeersongeluk Bedumerweg: “Wij zoeken bestuurder van een blauwe Volkswagen-Golf”

Foto: Remco Van Den Berg (112 Groningen)

De politie is op zoek naar de bestuurder van een blauwe Volkswagen-Golf die vrijdagavond op de Bedumerweg reed waar op dat moment een ongeluk plaatsvond. Dat meldt de politie op sociale media.

Het ongeluk gebeurde in het begin van de avond. Volgens nieuwsfotografen werd een motorrijder geschept door de bestuurder van een personenauto. Dat is waarschijnlijk met flinke snelheid gebeurd, want de motor kwam 25 meter verderop tot stilstand op straat. “Wij zijn op zoek naar de bestuurder van deze blauwgekleurde auto die op het moment van het ongeluk in de buurt was”, schrijft de politie. “Wij komen graag in contact met de automobilist van dit voertuig.”

De politie meldt verder: “Ben jij niet deze bestuurder, maar ben je wel getuige geweest van het ongeluk en hebben wij nog niet met je gesproken, dan komen we ook graag in contact met jou.” De politie is bereikbaar via 0900 88 44. Ook is het mogelijk om een privébericht te sturen via dit Instagramkanaal.