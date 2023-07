Verjaardag Mick Jagger gevierd met taart voor voorbijgangers Rolling Stones-tong

De taart wordt aangesneden in het Groninger Museum. Van links naar rechts: Robbert de Groot, gemeente Groningen, Elsa Weelink, Marketing Groningen, Andreas Blühm, Groninger Museum, Fred de Bruin, Groningen City Club, en René Schripsema,Groningen Bereikbaar. Foto: Erwin Mulder

Op de verjaardag van zanger Mick Jagger, van The Rolling Stones, vielen woensdagochtend voorbijgangers van het Groninger Museum met hun neus in de boter. Bij het museum werd namelijk taart uitgedeeld.

“Het weer zat niet helemaal mee”, vertelt Sandra Lambers van Markerting Groningen. “We hebben daarom in het museum de taart uitgesneden, en dit vervolgens op de brug voor het gebouw, bij de Rolling Stones-tong, de taart uitgedeeld. Ook hebben we cupcakes uitgedeeld. Deze cupcakes waren voorzien van het iconische Rolling Stones-tonglogo.”

De actie was georganiseerd door Gastvrij Groningen. Dat de actie juist bij het Groninger Museum plaatsvond is niet zonder reden. In het gebouw is de tentoonstelling The Rolling Stones – Unzipped te zien. De afgelopen jaren was deze tentoonstelling te zien in onder andere Sydney, Londen en in de Verenigde Staten. Groningen is de laatste locatie die wordt aangedaan. “Het is ook voor ons als Groninger Museum een feestelijke dag, want de legendarische voorman van ’s werelds grootste rockband heeft de magische leeftijd van 80 jaar bereikt”, zegt directeur Andreas Blühm van het Groninger Museum. “Wij wensen de jarige een fantastische dag toe en zijn er ongelooflijk trots op dat wij, als laatste locatie, met de tentoonstelling dit unieke inkijkje kunnen bieden in 60 jaar Rolling Stones.”