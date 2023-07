Verdachte steekincident Wilgenlaan is 36-jarige man

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De verdachte die dinsdagavond is aangehouden na een steekincident bij of in een woning aan de Wilgenlaan is een 36-jarige man.

Het slachtoffer van het incident is een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie trof beide mannen in de woning aan. Het slachtoffer is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident en wat daar aan vooraf is gegaan. Zo wordt in de woning sporenonderzoek gedaan en vindt een buurtonderzoek plaats. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen. Er kunnen bijvoorbeeld beelden zijn van een deurbelcamera. Zij kunnen bellen naar 0900-8844 of anoniem naar 0800-7000.