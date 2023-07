Verbindingsboog vanaf Julianaplein naar Ring-West open: ‘En weer door’

Foto via Aanpak Ring-Zuid

Sinds maandagochtend is de nieuwe verbindingsboog vanaf het Julianaplein naar de westelijke ringweg open.

Aanpak Ring-Zuid publiceerde maandagmiddag een speciale openingsvideo, waarin te zien is hoe Martijn Vogd (Vesta Woonforum / Woonboulevard Groningen), Edwin Horinga (hoofduitvoerder GWW bij Combinatie Herepoort) en Frank Dijkema (adviseur omgeving bij Aanpak Ring Zuid) vertellen over de werkzaamheden en de openstelling van de nieuwe verbindingsboog.

De nieuwe verbindingsboog ligt aan de noordkant van het Vrijheidsplein en is de verbinding tussen de zuidelijke en westelijke ringweg. De bouw heeft een paar maanden geduurd en zorgde er sinds april voor dat het verkeer richting de westelijke ringweg een andere route moest zoeken. Na de opbouw van het zuidelijke deel van de boog is de westelijke ringweg verhoogd op piepschuim blokken en betonnen muurtjes langs de weg. De boog is aan de onderkant afgewerkt met rode bakstenen.

Na de zomer wordt er verder gewerkt aan de verbindingen de andere kant op, richting het Julianaplein en de zuidelijke ringweg richting Drachten. Aan de verbinding vanuit Drachten naar Ring-West gaat het werk ook deze zomer door.

Ook afrit 18 naar de Zeeheldenbuurt is sinds maandag 17 juli weer open. De afrit was sinds begin juni dicht vanwege aanpassingen aan de westelijke ringweg. De afrit was dicht, omdat de aannemer te weinig plek had om materiaal aan te voeren. De afrit is nog niet te bereiken vanuit Drachten vanwege de afsluiting van de verbinding tussen Drachten en Ring West. Dit heeft te maken met de aanpassingen aan de naastgelegen afrit richting het Martini Ziekenhuis.

In onderstaande video laat Aanpak Ring-Zuid zien hoe de nieuwe verbindingsboog eruitziet vanuit de auto: