Veel schade bij brand in woning Nieuwstad

In een bovenwoning aan de Nieuwstad is in de nacht van maandag op dinsdag veel schade ontstaan door een brand. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam even na middernacht binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. Omdat er mogelijk nog personen in het pand aanwezig zouden zijn werd er kort daarop assistentie ingeroepen van een tweede tankautospuit. “Toen de brandweer ter plaatse kwam dreigde brand uitslaand te worden”, vertelt Wind. “Brandweerlieden hebben via een binnenaanval de brand snel onder controle weten te krijgen.”

Niemand raakte bij de brand gewond. “Ondanks dat de brand snel onder controle was is de schade in de woning groot.” Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt door de politie onderzoek naar gedaan.