Veel rookschade bij brand in gebouw Winschoterdiep

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een gebouw aan het Winschoterdiep heeft dinsdag aan het einde van de middag brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 17.00 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “De melding was dat er flink wat rookontwikkeling werd gezien”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Toen wij arriveerden hadden medewerkers van de BHV het gebouw al ontruimd. Zij hebben goed werk geleverd. Wij zijn op onderzoek uitgegaan en ontdekten dat er een brand woedde in een patchkast.” Een patchkast is in de meeste gevallen een metalen kast waarin netwerkkabels samenkomen.

Bosklopper: “Het was een brand die we snel onder controle hadden. Wel is er flink wat rookschade ontstaan. Wij zijn op dit moment bezig om het pand te ventileren. Stichting Salvage is ingeschakeld om de eigenaren van het gebouw te ondersteunen bij het afhandelen van de brandschade. Samengevat kunnen we zeggen dat het een klein brandje was, dat een groot effect heeft gehad.”