Veel rookontwikkeling bij containerbrand Gorechtkade

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een ondergrondse afvalcontainer aan de Gorechtkade heeft zaterdagmiddag enige tijd brand gewoed. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 16.10 uur binnen waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Het gaat om een ondergrondse container die in brand staat”, vertelt Wind. “Brandweerlieden hebben de container vol laten lopen met water. Hiervoor hebben ze afgelegd op een brandkraan, en met lagedruk heeft men de container vol laten lopen.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Vanwege de brand was de straat enige tijd afgesloten voor het verkeer.