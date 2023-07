Veel belangstelling voor jubileumeditie Timmerdorp: “Nog een aantal plekken beschikbaar”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De tiende editie van Timmerdorp Groningen staat op het punt van beginnen. Volgens de organisatie zijn de eerste weken inmiddels uitverkocht, maar is men nog wel op zoek naar vrijwilligers.

Het Timmerdorp is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een begrip. De afgelopen jaren vond het plaats op het voormalige Suikerunieterrein. Vanaf dit jaar verandert er het één en ander, waarbij de grootste verandering is dat het dorp niet één maar vier weken duurt. Ook vindt er een verhuizing plaats. “Bij deze editie verhuizen we naar het Westpark”, laat de organisatie weten. “Daar ligt een pracht van een open, groot veld, middenin het groen, te wachten op de tijdelijke nederzetting. In vier keer vier dagen, in de laatste vier weken van de zomervakantie, bouwen we een tijdelijk zelfvoorzienend dorp, waarin kinderen hun eigen hut bouwen, maar ook samen werken aan gemeenschappelijke voorzieningen. Een dorpswinkel of buurthuis, samen voedsel verzamelen en koken, eettafels timmeren.”

Eerste twee weken uitverkocht

De derde en vierde week zijn inmiddels uitverkocht. “Voor de eerste twee weken, de week van dinsdag 8 tot en met vrijdag 11 augustus, en de week van dinsdag 15 tot en met vrijdag 18 augustus, zijn er nog kaarten beschikbaar. Kaarten kosten 50 euro voor vier dagen. Met een Stadjerspas betaal je 2,50 voor vier dagen.” Daarnaast is er de mogelijkheid voor kinderen die in de eerste drie weken meedoen om een knipkaart aan te schaffen waarbij ze in latere weken terug kunnen komen.

Vrijwilligers

Volgens de organisatie hebben zich al veel vrijwilligers aangemeld. Alleen voor de tweede week zoekt men nog mensen die willen helpen als bouwbegeleider of als keukenhulp. Meehelpen kan als je 13 jaar of ouder bent. Aanmelden kan via deze website.