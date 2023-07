Veel belangstelling voor eerste Keti Koti-herdenking (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Op de Ossenmarkt vond vrijdagavond de eerste Groningse Keti Koti-herdenking plaats. Staatssecretaris Aukje de Vries (VVD), burgemeester Koen Schuiling (VVD) en Commissaris van de Koning René Paas (CDA) waren bij de herdenking aanwezig.

Bij de herdenking werden de slachtoffers van de trans-Atlantische slavernij herdacht. Twee jaar geleden heeft de gemeente Groningen opdracht gegeven om onderzoek te doen naar haar eigen slavernijverleden. De resultaten van dit onderzoek worden aan het einde van dit jaar verwacht, maar afgelopen weekend, bij een presentatie van de voorlopige resultaten, bleek dat de Groningse rol veel groter is geweest dan men aanvankelijk dacht.

Tot de afschaffing van de slavernij in 1863 werden door de verschillende Nederlandse handelskamers duizenden Afrikanen naar onder andere het Caribisch gebied verscheept waar men aan het werk moest op plantages en in fabrieken. Bij de herdenking op de Ossenmarkt waren toespraken te horen, en werd ook twee minuten stilte in acht genomen.