Veel animo onder raadsfracties voor terugkeer landelijke campagnes rond soa-preventie

Foto: Pixabay

In de jongste stad van Nederland moet meer aandacht zijn voor de preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen. Dat vinden de raadsfracties van Student & Stad, de Partij voor het Noorden, Groenlinks, de Partij voor de Dieren, D66 en de Stadspartij 100% voor Groningen.

Uit onderzoek van het RIVM, gebaseerd op cijfers van de Nederlandse GGD’en, blijkt dat het aantal soa’s onder jongeren onder de 25 jaar explosief groeit. Een groot probleem, zeker in een stad als Groningen waar de testcapaciteit ook nog eens klein is, zo stellen de fracties.

Het gemeentebestuur moet zich daarom hard gaan maken om landelijke bewustwordingscampagnes rond soa’s terug te laten keren, stellen de partijen. Dit soort grote campagnes zijn volgens het RIVM te veel ingeruild voor versnippering, wildgroei, onduidelijke of onjuiste informatievoorziening over seksuele gezondheid. Via een motie willen de partijen het college daarom aansporen om in gesprek te gaan met het Rijk en aan te dringen op het terugkeren van landelijke bewustwordingscampagnes omtrent veilig vrijen.