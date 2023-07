Vaker vinger aan de pols bij Groninger Museum na onverwacht tekort van ruim vijf ton

Foto: Jan Buwalda / Groninger Museum

De gemeente Groningen gaat vaker om tafel met het Groninger Museum na het tekort van het afgelopen jaar.

Halverwege maart meldde het Groninger Museum onverwacht dat er vorig jaar een negatief resultaat van 5,75 ton werd geboekt. Het museum dacht voor 2022 quitte te spelen, maar lagere bezoekerscijfers gooiden roet in het eten. Volgens het museum zorgde de staart van de coronacrisis voor minder museumbezoekers en zorgden hoge energiekosten en inflatie voor problemen. Het museum had gehoopt op geld uit de Landelijke culturele basisinfrastructuur (BIS), maar dit liet op zich wachten

Uit het jaarverslag blijkt ook dat de liquiditeit en het weerstandsvermogen sterk gedaald zijn door dit resultaat en dat er flink is ingeteerd op de reserves. Na een analyse van de gemeente en het museum blijkt, zo stelt de gemeente, dat er te weinig beheersing was van de financiële realisatie.

Wethouder Kirsten de Wrede laat weten vertrouwen te hebben in de directie: “We zien dat de directie haar verantwoordelijkheid neemt, het Museum een goede inhoudelijke koers vaart en hebben er vertrouwen in dat we werken aan een financieel gezonde toekomst.”

Maar tegelijk gaat de gemeente wel steviger vinger aan de pols houden. Ambtenaren gaat vaker met het museum praten, met name over bijstellingen van de begroting voor de komende jaren. Volgend jaar moet er gekoerst worden op een winst van anderhalve ton en de jaren erna moet er drie ton winst worden gemaakt. Tekorten moeten tot die tijd worden opgevangen door renteloze leningen van de Stichting Kunst en Oudheden.