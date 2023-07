UMCG voert duizendste allogene stamceltransplantatie uit

Foto via UMCG

Het UMCG heeft afgelopen vrijdag haar duizendste allogene stamceltransplantatie uitgevoerd bij een patiënt. Harry Bolks, die lijdt aan leukemie, kreeg via een infuus stamcellen van zijn zus Hermien.

Op 26 januari 2003 voerde het UMCG voor het eerst een allogene stamceltransplantatie uit. Verpleegkundig consulent Tite Reker was erbij, nadat hij samen met een tweetal hematologen de stamceltransplantatiezorg in het UMCG opzette. Vrijdag kwam de inmiddels gepensioneerde Reker terug naar het UMCG om de duizendste transplantatie bij te wonen. Volgens Reker leeft de eerste patiënt die een stamceltransplantatie in het UMCG kreeg nog steeds.

Volgens het ziekenhuis leverde dit gegeven hoop aan Bolks, die het bloed van zijn zus door zijn aderen voelde stromen. “Dat mijn transplantatie de duizendste is, geeft het een speciaal tintje”, vertelt Bolks op de website van het ziekenhuis. “Het is leuk dat ze de afdeling hebben versierd en ik vind het fijn om te weten dat ze veel ervaring hebben opgebouwd. Ik ben in goede handen.”

Bij een allogene stamceltransplantatie krijgt een patiënt stamcellen van een familielid of van een onbekende donor uit een wereldwijde donorbank. Het is een intensieve behandeling en wordt alleen gegeven aan patiënten met ernstige bloed- en beenmergziekten. “Bizar dat jouw bloed nu door mijn lichaam stroomt”, besluit Bolks. “Haar bloed geeft mij weer levenskracht. Mijn fundament was afgebroken, maar wordt nu gerepareerd. Het gaat me door merg en been.”