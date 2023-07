UMCG in de prijzen met plan voor minder afval op operatiekamers

Foto via UMCG

Eén operatie in het UMCG kan tot 27 kilo afval opleveren, waarvan een groot deel soms helemaal niet is gebruikt. Dat moet anders vinden arts-onderzoeker Roos Bleckman en masterstudent geneeskunde en filosofie Lukas Radema. Samen bedachten ze een plan om OK-afval in het UMCG met 50 procent willen verminderen en daarvoor winnen ze nu een prijs.

Bleekman en Radema krijgen, voor hun winnende innovatieve idee ter verduurzaming van de zorgsector, veertig 40 uur advies van een onafhankelijk adviesbureau voor organisaties in de zorgsector om hun idee, het Afval-Akkoord, daadwerkelijk vorm te geven.

Bleckman won eerder al de Duurzaamheidsprijs van het UMCG met een plan om het gebruik van celstofmatjes op de OK te verduurzamen en verminderen. “Sinds het winnen van die prijs zijn we nog meer bezig met duurzaamheid”, vertelt Bleckman. “Onze “commissie van duurzame innovatie” is hechter en enthousiaster geworden en dat werkt heel aanstekelijk. Bezig zijn met duurzaamheid is echt een uit de hand gelopen hobby geworden.”

Het doel van het nieuwe initiatief, het Afval-Akoord, is om OK-assistenten en chirurgen met elkaar om tafel te laten zitten. Een speciaal stappenplan moet hen helpen om de hoofdpunten van verouderde operatieprotocollen te doorlopen, heroverwegen en zo te verduurzamen. Bleckman besluit: “Het is superfijn dat we daar nu hulp bij krijgen, want we doen het allemaal ook maar gewoon naast ons werk. Het is ook best tijdrovend, het ontwikkelen van zo’n stappenplan. Nu kunnen we het plan zo maken dat hij straks echt kant-en-klaar is en teams in andere ziekenhuizen er ook mee aan de slag kunnen.”