Uitslaande boerderijbrand in Haren na blikseminslag, NL-Alert vanwege rook

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Aan de Oosterweg in Haren is zondagavond een uitslaande brand uitgebroken in een boerderij. De brand is ontstaan na een blikseminslag.

De melding van de brand kwam rond 18.00 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar het adres werden gestuurd. De boerderij bevindt zich ter hoogte van de kruising met de Bolhuissteeg. “Het gaat om een uitslaande brand”, vertelt brandweerwoordvoerder Edwin Oosterheerd. “De brand is ontstaan na een blikseminslag.” Om de brand te bestrijden is er opgeschaald naar ‘zeer grote brand’. De Harense brandweer krijgt bij de bestrijding van het vuur hulp van collega’s uit Stad, Harkstede, Vries, Eelde en Hoogezand.

Nieuwsfotografen spreken van een grote brand: “De brand is ontstaan in de schuur”, vertelt Mike Weening. “Het vuur vreet zich langzaam een weg naar voren, richting het woonhuis. Mijn ervaring zegt dat het pand reddeloos is verloren.” Even voor 18.00 uur klonk er in het dorp een luide knal. “Kort daarna werd de brand ontdekt. Voor zover bekend is er bij de brand niemand gewond geraakt.”

NL-Alert

Vanwege de brand is er een NL-Alert afgegeven. De brandweer meldt dat er bij de brand veel rook vrij komt. Mensen wordt geadviseerd om uit de rook te blijven. Inwoners die last hebben van de rook doen er verstandig aan om ramen en deuren gesloten te houden en om mechanische ventilatie uit te schakelen.

Code oranje

Voor de provincie Groningen geldt een code oranje vanwege extreem weer. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is een eerste buienlijn Groningen nu gepasseerd. In de avond volgt nog een tweede lijn.

Dit bericht wordt later verder aangevuld.