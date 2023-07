Uiterst zomerse vrijdag leidt naar tropisch weekend met mogelijk een nat staartje

Foto: Joris van Tweel

Een paar stapelwolken zitten tropische temperaturen in Groningen vrijdag nog in de weg. Daarna zijn de opgehoopte waterdruppeltjes uit de lucht verdwenen en loopt de temperatuur in het weekend op tot boven de dertig graden. Zondagavond komen er wel weer wat wolken onze kant op en die brengen mogelijk ook een paar buien mee.

Vrijdag is er volgens weerman Johan Kamphuis al flink wat zon, maar ontstaan er ook een paar stapelwolken. Het wordt maximaal 26 graden bij een zwakke of matige zuidoostenwind. In de avond blijft het lang aangenaam, want rond 20.00 tikt de thermometer nog steeds zo’n 22 graden aan.

In de nacht naar zaterdag koelt het af naar ongeveer 10 graden, om in de loop van zaterdag naar tropische waarden te klimmen. Het kwik kan oplopen tot 31 graden. “Het is zonovergoten en de zuidoostenwind is zwak”, aldus Kamphuis. “Er volgen een zwoele avond en nacht met minima die pas tegen zonsopkomst langzaam iets onder de 20 graden zakken. Zondag wordt het opnieuw tropisch met 29 tot 31 graden. Het is zwoel en naast flinke perioden met zon is het licht onstabiel zodat er een enkele bui kan vallen. Later op de dag en in de avond en nacht neemt de kans hierop verder toe. De wind is zwak tot matig.”

Hoewel de kans op een bui aanwezig blijft, is het maandag volgens Kamphuis overwegend droog: “Met 23 tot 25 graden nog altijd zomers, maar de hitte is wel verdreven. Dinsdag tot en met donderdag wisselen zon, wolken en een bui elkaar af. Het is gemiddeld Hollands zomerweer bij 22 of 23 graden.”