Typische ‘zomeroorzaken’ zorgen voor drukte in brandwondencentra

Foto: sxc.hu/profile/phelle

De drie Nederlandse brandwondencentra, waaronder het centrum in het Martini Ziekenhuis in Groningen, kunnen zien dat het zomer is. Volgens de centra komen veel mensen binnen met typerende oorzaken van brandwonden voor deze periode: metalen glijbanen, ongelukken met gas op bootjes. Maar de grootste boosdoener is natuurlijk de barbecue.

De ziekenhuizen laten vrijdagochtend een waarschuwing uitgaan naar barbecuërs. Sommige mensen gebruiken nog steeds brandbare vloeistoffen om de barbecue aan te steken. Daar komt altijd een gaswolk bij vrij. Wanneer er één vonkje bijkomt, ontstaat er een levensgevaarlijke steekvlam. Vaak zijn het juist familieleden of vrienden van degene die de brandbare vloeistof heeft gebruikt.

De ziekenhuizen geven daarom een aantal tips om ongelukken te voorkomen. “Kies een stevige plek voor je barbecue zodat die niet om kan vallen”, vertelt Merit van Eck, brandwondenarts in het Martini Ziekenhuis. “Denk er daarbij om dat je kinderen en huisdieren niet bij de barbecue kunnen komen en er tegenaan kunnen vallen. Zij zien het gevaar van een smeulende barbecue niet. Mocht je een gasfles gebruiken tijdens het barbecueën, controleer dan de datum op de gasfles en de gasslang. Check ook of de slang niet poreus is en of er geen gaatjes inzitten. En heb je een houtskool barbecue? Gebruik dan aanmaakblokjes om je vuur aan te krijgen. Nooit een aanmaakgel of brandbare vloeistoffen! Liever even wat meer geduld hebben en daarmee slachtoffers voorkomen.”