Tropisch, broeierig weekend eindigt waarschijnlijk met felle regen- en onweersbuien

Komend weekend is het grotendeels tropisch, broeierig zomerweer wat de boventoon voert. De warmte en de zwoele weekendnacht worden zondagavond waarschijnlijk abrupt doorbroken door een aantal felle regen- en onweersbuien. Daarna keren de thermometers terug naar dragelijke waardes.

Zaterdag wordt een echte tropische zomerdag, met een maximumtemperatuur tot 32 graden. “Het is zonovergoten bij een zwakke of matige wind uit het zuidoosten”, aldus OOG-weerman Johan Kamphuis. “In avond is het om 20:00 uur nog bijna 30 graden en in de nacht koelt het af naar 17 graden.”

De dag erna wordt het benauwd, vervolgt Kamphuis: “Eerst is er veel zon, maar er ontstaan ook stapelwolken. Het is zwoel bij 28 tot 30 graden. ’s Middags neemt de bewolking verder toe en later volgen enkele felle regen- en onweersbuien met lokaal kans op flink wat water.”

Daarna is de echte eerste weer voorbij, besluit Kamphuis: “De temperaturen zijn dan, met 23 of 24 graden, een stuk dragelijker. Daarbij is het droog weer met geregeld zon en is het vrij rustig. Dinsdag wordt het weer warmer met 25 graden en volgen later op de dag weer regen- en onweersbuien. De rest van de week is het wisselend bewolkt bij 21 tot 23 graden. Soms waait het stevig uit het westen tot zuidwesten en dagelijks is er wel kans op een (onweers)bui.”