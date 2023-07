Trompbrug weer open voor fietsers en voetgangers

Foto: Gemeente Groningen

De Trompbrug is weer open voor fietsers en voetgangers. Het scheepvaartverkeer kan vanaf donderdag weer gebruik maken van de verbinding. Dat heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt.

Sinds afgelopen zondag is de Trompbrug afgesloten. Aanvankelijk maakte de gemeente bekend dat door de hitte het metaal van de brug was kromgetrokken. Een dag later bleek dat een motor was doorgebrand. Een nieuwe motor moest besteld worden. Woensdag hebben monteurs de motor geïnstalleerd en zijn er reparatiewerkzaamheden verricht. In de loop van de middag kon de brug weer geopend worden voor fietsers en voetgangers.

De bediening van de brug start donderdag. Dit betekent dat scheepvaartverkeer, waar de brug voor open moet, vanaf dan weer via de verbinding gebruik kan maken.