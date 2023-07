Tot donderdagochtend geen treinverkeer mogelijk rond Stad

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Door schade aan de bovenleidingen is er tot zeker donderdagochtend geen treinverkeer mogelijk op verschillende trajecten rond de stad. Vervoersbedrijf Arriva roept reizigers op om hun reis uit te stellen of alternatieve reismogelijkheden te zoeken.

“Door reparatie aan de bovenleidingen rijden er tot donderdagochtend geen treinen tussen Groningen en de Eemshaven, richting Delfzijl, naar Winschoten en Weener en ook is er geen treinverkeer mogelijk naar Veendam. Waar mogelijk zetten we bussen in.” Ook tussen Groningen en Assen is geen treinverkeer mogelijk. Op het traject Groningen – Leeuwarden rijden woensdagavond vanaf 18.00 uur wel weer treinen. Dat geldt ook voor de Arriva-trajecten in Friesland waar weer treinen kunnen rijden.

Spoorbeheerder ProRail laat weten dat men verwacht dat een deel van het treinverkeer in de avonduren weer opgestart kan worden. “Het gaat met name om delen van de provincies Noord-Holland en Utrecht. Deze spoorlijnen zijn na afloop van de storm weer schadevrij en veilig verklaard. Op een aantal trajecten, vooral van en naar Noord-Nederland, is de schade van storm Poly fors en moet deze hersteld worden. Hier kan voorlopig nog geen treinverkeer plaatsvinden.”