Tot acht jaar cel geëist tegen Groningse leden van internationale drugsbende

Vier ‘Groningse’ leden van een ‘zeer professionele organisatie’ die grote drugstransporten organiseerde, voornamelijk naar Scandinavië en Duitsland, hoorden dinsdag forse celstraffen tegen zich eisen. Het OM verdenkt de mannen van het uitvoeren van 177 kilogram cocaïne, amfetamine, MDMA en XTC-pillen en het invoeren van honderden kilo’s hennep en hasjiesj.

Volgens het Openbaar Ministerie maken de vier ‘Groninger’ verdachten, afkomstig uit Groningen, Veendam en Barcelona, deel uit van een grotere criminele organisatie die de drugshandel faciliteerde. Tegen een man uit Barcelona eist het OM de hoogste straf: acht jaar cel. De twee Stadjers hoorden zeven en drie jaar cel tegen zich eisen. De man uit Veendam gaat, als het aan het OM ligt, vijf jaar achter slot en grendel.

De ‘Groningers’ zouden 177 kilogram harddrugs (cocaïne, amfetamine, MDMA en 40.000 XTC-pillen) hebben uitgevoerd naar Noorwegen, Spanje en Zuid-Duitsland. Ook is hen het invoeren van honderden kilo’s hennep en hasjiesj uit Spanje ten laste gelegd.

Politie en justitie kwamen de mannen op het spoor dankzij data uit Encrochat, een versleutelde berichtendienst voor smartphones die in de lente van 2020 werd gekraakt. Uit de berichten blijkt volgens de officier van justitie dat de 32-jarige man uit Barcelona de leider is van de drugsbende. Een 33-jarige man uit Groningen is volgens het OM zijn ‘rechterhand’. De man uit Veendam is volgens het OM de transporteur en de persoon die de drugs opslaat. De jongere Stadjer zou de ‘uitvoerder’ van de transporten zijn geweest.

Het Openbaar Ministerie denkt dat de vier verdachten in drie maanden tijd ruim twee miljoen euro hebben verdiend aan de misdrijven. “Dan kunnen we wel met recht spreken van een grote criminele organisatie”, aldus de officier van justitie.