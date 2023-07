Topwetenschapper Menno Douwes (UMCG) krijgt bijna halve ton van Hartstichting voor onderzoek naar te hoge bloeddruk in de longen

Menno Douwes - Foto via Hartstichting

Onderzoeker dr. Menno Douwes van Beatrix Kinderziekenhuis in het UMCG heeft dinsdag een Dekkerbeurs van de Hartstichting toegekend gekregen Met deze beurs van 475 duizend euro kan hij de komende jaren onderzoek doen naar hart- en vaatziekten, specifiek naar medicijnen tegen te hoge bloeddruk in de longen.

Door pulmonale arteriële hypertensie, een ernstige ziekte waarbij de bloeddruk in de longen te hoog is, kan de rechter hartkamer moeilijker en uiteindelijk falen. Tegen deze ongeneeslijke ziektes zijn medicijnen, maar is er de kans op overlijden groot en moeten er vaak long- of harttransplantaties plaatsvinden.

Medicijnen of ingrepen die de ziektes kunnen voorkomen of genezen zijn er nog niet en daar wil Douwes verandering in gaan brengen. Douwes wil uitzoeken welke ziekteprocessen ervoor zorgen dat de longslagaders stijver worden, een proces waardoor de ziektes worden aangewakkerd. Signaalstofjes bij patiënten zijn volgens Douwes de metode voor dit onderzoek. “Als ik precies weet welke ziekteprocessen zorgen voor de verstijving, kunnen we uiteindelijk een behandeling ontwikkelen die deze processen tegengaat. Dan kunnen we pulmonale arteriële hypertensie en rechter hartfalen afremmen of misschien zelfs voorkomen. Patiënten kunnen dan langer leven met een betere levenskwaliteit.”