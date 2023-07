Toename van drugssmokkelpraktijken in binnenhavens

Foto: Steve Buissinne via Pixabay

Eigenaren en ondernemers in binnenhavens hebben steeds vaker te maken met drugssmokkelpraktijken. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Bij het onderzoek zijn signalen verzameld van 25 locaties, waaronder die van de containerterminal in Groningen.

De afgelopen jaren heeft de bestrijding van de drugssmokkel zich voornamelijk geconcentreerd op de haven van Rotterdam. Maar ons land telt ook tientallen kleinere havens en overslagplaatsen. Uit gegevens van 25 locaties blijkt dat ondernemers steeds vaker te maken hebben met mensen die hun terrein in de gaten houden en de posities van beveiligingscamera’s in beeld brengen. In sommige gevallen worden opengeknipte hekken aangetroffen, waarbij door middel van duikpakken en onderwaterscooters drugs onder schepen vandaan wordt gehaald.

Waterbedeffect richting kleinere havens

In de eerste zes maanden van dit jaar werd 29.000 kilo meer cocaïne onderschept dan in de eerste helft van vorig jaar. Het grootste deel werd aangetroffen in de havens van Rotterdam en Vlissingen, waar de afgelopen jaren fors geïnvesteerd is in meer beveiliging. Burgemeesters zijn bang dat hierdoor het probleem zich gaat verplaatsen naar kleinere havens. Burgemeester Ina Sjerps (PvdA) van de gemeente Harlingen vreest voor een waterbedeffect en wil de veiligheid van kleinere havens landelijk op de agenda zetten.

“Hoe strenger Rotterdam controleert, hoe meer problemen in het achterland”

Vaak gaat het om drugs die in containers wordt verscheept en in havens er uit wordt gehaald. De politie laat aan RTL Nieuws weten dat deze uithalerproblematiek vaak onder de radar blijft. Zo ziet men dat het aantal meldingen vanuit havens toeneemt. Er staan dan containers open, maar er is niks weg. Omdat er niets weg is, wordt meestal geen aangifte gedaan. Havenondernemer Michel van Dijk, die namens de Vereniging van Nederlandse Inland Terminal Operators spreekt, zegt: “Hoe strenger Rotterdam controleert, hoe meer problemen je in het achterland gaat krijgen.”

Lauwersoog en Eemshaven

Bij het onderzoek van RTL Nieuws werden ook de havens van Lauwersoog en de Eemshaven betrokken. Uit het rapport ‘Ondermijning in het Ommeland’ blijkt dat na de aanscherping in Rotterdam drugscriminelen zijn gesignaleerd in de Eemshaven. “Het betrof vermoedelijk een verkenning door drugscriminelen”, schrijven de onderzoekers. Voor Lauwersoog zijn de aanwijzingen concreter, waarbij de onderzoekers in hetzelfde rapport schrijven: “Er is informatie dat verdachten of criminelen uit de Randstad naar de haven van Lauwersoog komen, om uit te zoeken welke schipper bereid is om drugs op te vissen rondom de vaargeul boven de Waddeneilanden. Er wordt codetaal gehanteerd die in besloten kring wordt begrepen.”