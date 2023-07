Toekomstperspectief kinderen staat centraal bij werkbezoek van premier Mark Rutte

Mark Rutte, minister-president, minister van Algemene Zaken. Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Premier Mark Rutte (VVD) brengt maandag 10 juli een werkbezoek aan de provincie. Het bezoek zal in het teken staan van het toekomstperspectief van kinderen en jongeren.

Zo gaat de minister-president in Hoogezand in gesprek met kinderen en medewerkers van een basisschool over het aanpakken van kansenongelijkheid onder kinderen en jongeren in de regio. Bij dit bezoek zijn ook medewerkers van ‘Tijd voor Toekomst’ aanwezig. Dit is een meerjarig programma dat inzet op extra tijd voor talentontwikkeling, fysieke en mentale gezondheid, het verbreden van de blik op de wereld en het verminderen van achterstanden.

Ook in Woltersum wordt een basisschool bezocht. Hier gaat Rutte in gesprek met kinderen over de impact van aardbevingen en wat hun ideeën voor de toekomst zijn. Behalve met kinderen zal ook de dialoog worden aangegaan met inwoners, waarbij gesproken wordt over schadeherstel, de versterkingsoperatie en het toekomstperspectief van kinderen.