Tocht, vocht en schimmelproblemen worden niet opgelost, bewoners Indische Buurt voeren druk op

Foto: ingezonden / eigen foto

Bewoners van verschillende straten in de Indische Buurt gaan de komende week samen met de SP onafhankelijk onderzoek doen naar de gezondheidsomstandigheden in hun woning. Vocht-, tocht- en schimmelproblemen worden al een jaar door de verhuurder niet aangepakt.

“Het gaat om bewoners van woningen aan de Palembangstraat, Timorstraat en Menadostraat”, vertelt SP-woordvoerder Jaap Dijk. “Afgelopen vrijdag hebben we in de wijk een buurtbijeenkomst gehouden. En het klinkt gek, maar dat was eigenlijk heel gezellig. We hadden een frituurpan en hapjes en drinken meegenomen, waardoor er een hele leuke sfeer ontstond. Het enige voordeel is dat door de problemen de mensen dichter bij elkaar zijn komen te staan en dat de cohesie in de wijk is toegenomen. Je hebt het over mensen die trots zijn om in dit deel van de stad te wonen. Maar ze balen dat de problemen waar ze mee te kampen hebben maar niet opgelost worden. Ze lopen tegen dichte deuren aan.”

“Mensen blijven strijdbaar”

De SP kwam vorig jaar zomer de problemen op het spoor. “Als partij trekken wij veel door de wijken waarbij we met bewoners in gesprek gaan. In deze buurt kwamen we dit probleem tegen. Je gaan dan verder op onderzoek, en dan blijkt dat het veel groter is. Dat acht op de tien huishoudens in deze straten er mee te maken hebben. En wat ik bijzonder vind is dat deze mensen na een jaar nog steeds strijdbaar zijn. Ergens zou je denken dat je het op een gegeven moment zat bent, dat je er klaar mee bent. Maar deze mensen blijven strijden voor een oplossing. En wat ik niet begrijp is hoe een woningcorporatie dit voor elkaar krijgt. Alle bewoners zeggen dat Lefier er een potje van maakt. Dat er geen onderhoud wordt gepleegd, dat het lang duurt voor ze iemand aan de telefoon krijgen, of dat er nooit iemand terugbelt.”

“Halfbakken oplossingen”

Heeft de woningcorporatie dan helemaal niks gedaan? “Jawel. Er worden van die schimmelsprays uitgedeeld. En er worden schilders op pad gestuurd. Maar die schilders beginnen met verven terwijl de schimmel er nog zit. Het resultaat is dat na een aantal weken de verf loslaat. Het zijn allemaal halfbakken oplossingen en maatregelen die genomen worden.”

“Gaten in muren worden niet gedicht”

En vocht, tocht en schimmel is niet het enige probleem. “De bewoners hebben ook last van muizen in hun woningen. Er is onlangs een foldertje uitgedeeld met hoe dit aangepakt kan worden. Zo staat in dit foldertje een telefoonnummer dat gebeld kan worden, en er worden tips gegeven om geen etensresten in de tuin te leggen en om vuilniszakken tijdig weg te brengen. Mooie tips, maar de oorzaak van het probleem zit ergens anders. De huizen zitten namelijk vol gaten en kieren. Als er een cv wordt vervangen dan worden oude leidingen weggehaald, maar gaten in de muren worden niet gedicht. Daarnaast kunnen muizen via het dakbeschot makkelijk van de ene kant naar de andere kant lopen.”

Onafhankelijk onderzoek naar gezondheidseffecten

Dijk maakt zich zorgen: “Als je met mensen praat dan hoor je dat ze zich zorgen maken over hun gezondheid. Wat ik al zei, het zijn trotse mensen. Mensen die trots zijn op hun buurt, die graag in deze wijk wonen. Maar de verhuurder zorgt niet voor goede huizen. Om de verhuurder nu toch tot een oplossing te bewegen gaan we een onafhankelijk onderzoek uitvoeren waarbij er gekeken wordt naar de gezondheidseffecten van tocht, vocht en schimmel. De resultaten van dit onderzoek gaan we met de verhuurder delen. Mijn verwachting is dat het onderzoek klip en klaar uit zal wijzen dat de huizen niet gezond zijn, dat je er niet goed kunt wonen.”

“Het is toch de plicht van een corporatie om problemen op te lossen?”

Het is niet voor het eerst dat de SP aandacht vraagt voor de situatie in deze specifieke wijk. “We hebben dit eerder inderdaad in de gemeenteraad aangekaart. Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen heeft toen ook aangegeven dat de situatie ernstig is. Maar ondanks al die woorden, en ondanks eerdere acties, bevreemd het mij dat het nog steeds niet is opgelost. Waarom wordt het niet opgelost? Boeit het ze niet? Willen ze er geen geld insteken? We hebben het dus over huurders die geld betalen voor hun woning, waarbij de corporatie problemen niet wil oplossen. Het is toch hun plicht om problemen op te lossen? Wij zullen in ieder geval net zolang doorgaan tot de problemen wel aangepakt gaan worden.”