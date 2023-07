Tocht om de Noord gaat samenwerken met Fight Cancer: “We zijn diverse wandelaars kwijtgeraakt aan deze ziekte”

Foto: Rieks Oijnhausen - rieksoijnhausen.nl/

Tocht om de Noord gaat samenwerken met stichting Fight cancer. Dat is maandag bekendgemaakt. Peter Velthuis van de organisatie spreekt van een pilot, die wellicht een jaarlijks vervolg gaat krijgen.

Hoi Peter! Al vele jaren organiseren jullie in september wandeltochten. Hoe is de samenwerking met de stichting Fight Cancer ontstaan?

“Wij zijn door hun benaderd. Deze stichting kun je beschouwen als een afdeling van het KWF. Hun doel is om geld in te zamelen om daarmee onderzoeken uit te kunnen voeren naar het voorkomen en genezen van kanker. Dat ze ons benaderd hebben is omdat wij een bekende organisatie zijn in Groningen, die veel mensen bij elkaar brengt. We hebben een grote spinn-off.”

Toen je gebeld werd, waren jullie toen gelijk enthousiast?

“Ja, absoluut. Als je kijkt naar de deelnemers die meedoen aan Tocht om de Noord, dan is dat in de regel een wat oudere groep. De afgelopen jaren zijn we zo’n vijftien tot twintig wandelaars kwijtgeraakt aan deze ziekte. Voor ons is deze samenwerking een hele mooie aanleiding om deze mensen te kunnen blijven eren. We willen op onze website een aparte pagina gaan maken, waar we hun een plekje willen geven. Dat we aangeven, dit zijn de ambassadeurs die ons zijn ontvallen. En deze mensen zullen we er niet mee terugkrijgen, maar we kunnen wel allemaal ons steentje bijdragen om meer slachtoffers te voorkomen. Niemand wil tenslotte zo’n diagnose krijgen.”

En toch zorgde de samenwerking wel voor een uitdaging hè?

“Dat klopt. De Tocht om de Noord is een evenement dat altijd heel snel is uitverkocht. Binnen een half uur waren de twee keer zesduizend plekken vergeven. Deze stichting kwam pas later op ons pad. En dan ga je nadenken. Wat kunnen we? Wat zijn de mogelijkheden? Want we vinden dit zo geweldig dat we er gelijk iets mee wilden gaan doen. Daarom stellen we in totaal vijftig extra plaatsen beschikbaar voor de 25 kilometer-afstand die op de zaterdag wordt verlopen. De bedoeling is dat deze vijftig deelnemers donaties gaan ophalen bij familie, vrienden, collega’s en buren. Met de opgehaalde donaties wordt onderzoek van professor dokter Wijnand Helfrich naar een nieuwe, innovatieve vorm van immunotherapie gefinancierd.”

Maar stel nu dat ik mij indertijd heb aangemeld voor deze tocht. Wat gaat er nu voor mij veranderen?

“Dat vind ik een goede vraag. In principe verandert er helemaal niets. Maar als organisatie hebben we wel gezegd dat door deze nieuwe samenwerking, wellicht ook andere deelnemers geld willen gaan ophalen voor dit onderzoek. Dus sta je al ingeschreven, en wil je geld ophalen, dan kun je via deze pagina je aansluiten bij de actie. Je kunt dan een persoonlijke pagina aanmaken en donaties ophalen. Wil je geen geld ophalen, maar wil je wel doneren, dan kan dat via deze pagina.”

Deze extra deelnemers gaan dus op zaterdag lopen. Hoe gaat dat er uit zien?

“We willen daar wel een moment van gaan maken. Deze deelnemers lopen de Walk&Dance to Fight Cancer Groningen. Zoals je weet vindt Tocht om de Noord ieder jaar in een andere gemeente in de provincie plaats. Twee jaar geleden waren we in de Veenkoloniën, vorig jaar in Westerkwartier, en dit jaar zijn we in Westerwolde. Wanneer deze groep van start gaat, dan willen we daar wel even iets speciaals van maken.”

Gaat dit volgend jaar een vervolg krijgen?

“Dit jaar willen we gebruiken als pilot. Hoe bevalt het, hoe gaat het? Als de geluiden positief zijn, dan willen we dit inderdaad voortzetten. En we denken dat het past. We werken al samen met de stichting Healthy Ageing Network Noord Nederland. Wandelen is een hele fijne activiteit om gezond te blijven. Het is laagdrempelig, je kunt het in je eentje doen, of samen. Wij denken dat de combinatie met Fight Cancer heel goed gaat werken.”