Toch geen bezuinigingsstreep door aantal buslijnen in Stad

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Het OV-Bureau Groningen-Drenthe gaat een aantal geplande besparingen op het busvervoer in Groningen toch niet uitvoeren. Daardoor blijven meerdere buslijnen in Stad, die eigenlijk van de dienstregeling zouden verdwijnen, volgend jaar alsnog in stand.

Eind april wilde het OV-Bureau een streep zetten door acht buslijnen als de gemeente en de provincie Groningen niet met extra geld over de brug zouden komen om deze lijnen in stand te houden. Maar een motie in de Provinciale Staten zorgde ervoor dat de provincie (aandeelhouder in het OV-Bureau) een stokje moest steken voor de geplande bezuinigingen en op zoek moet naar geld om de buslijnen in stand te houden. Provinciale Staten beslist komende woensdag over de dekking voor de uitvoering voor de motie, maar de buslijnen zijn alvast weer met potlood ingetekend.

Dat betekent concreet dat buslijn 8 tussen het Hoofdstation en Hoogkerk alsnog behouden blijft. Ook lijn 19 tussen de Vestdijklaan en Europapark blijft bestaan. Daarnaast blijft lijn 107 rijden tussen Stadskanaal en Stad.

Op een aantal andere buslijnen in en rond de gemeente wordt wel bespaard. Stadslijn 8 vervalt wel tussen het Hoofdstation en het Europapark. Stadslijn 9 vervalt op zaterdag tussen Paddepoel en Zernike. Ook wordt Stadslijn 17 tussen het Europapark en industrieterrein Zuid-Oost geïntegreerd in streeklijn 178 en rijdt lijn 18 tussen P+R Hoogkerk en Zernike niet in de kleine vakanties.

Daarnaast gaat de zomervakantiedienstregeling geen zes maar zeven weken duren, rijden Q-Link lijn 3 (Leek naar Lewenborg) en 4 (Roden naar Beijum) in de spits geen 6 maar 4 keer per uur, wordt de inzet op stadslijn 7 teruggeschroefd van 4 naar 2 keer per uur en rijdt buslijn 50 van Assen naar Groningen in de basis terug naar 2 keer per uur.

Een volledig overzicht van de wijzigingen in Groningen en Drenthe is te vinden in deze memo.