Thom van Bergen langer bij FC Groningen

Thom van Bergen - Foto via FC Groningen

FC Groningen heeft het contract van Thom van Bergen opengebroken. De 19-jarige aanvaller heeft bijgetekend tot de zomer van 2026.

Van Bergen tekende een jaar geleden zijn eerste profcontract bij FC Groningen, toen nog tot de zomer van 2025. Daar komt nu dus één jaar bij, met een optie voor nog een jaar.

De aanvaller kwam na de winterstop dertien keer in actie voor de hoofdmacht van FC Groningen. Van scoren in het eerste elftal kwam het niet. Wel legde de Harenaar er elf in tijdens zijn vijftien wedstrijden in het onder-21 elftal van FC Groningen.

Volgens Van Bergen staat de contractverlenging voor vertrouwen van FC Groningen: “Dat stelt mij op m’n gemak. Op een ochtend vroeg de directie na het ontbijt of ze me even konden spreken. Toen werd mij het aanbod gedaan voor een nieuw contract. Er is altijd gezegd dat de club spelers beloont bij prestaties en afgelopen jaar heb ik in de tweede seizoenshelft behoorlijk wat mogen spelen, maar ik zag dit niet aankomen en was daardoor blij en aangenaam verrast. Het geeft een goed gevoel. Heel fijn en hartstikke mooi!”