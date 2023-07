Thesinge zou graag veel meer dorpsommetjes willen zien: “Kwestie van de lange adem”

Foto: Rieks Oijnhausen

Het realiseren van dorpsommetjes is een proces van de lange adem. Dat zegt Marinus Vermue van de werkgroep in Thesinge die zich bezighoudt met het opzetten van de ommetjes.

“Het was een mooi moment vrijdag”, blikt Vermue terug. “We hebben de route ‘Kleintje Klunder’ kunnen openen. Een ommetje dat tussen de 1,5 en 2 kilometer lang is. En daar zijn we ontzettend blij mee. We zien dit ook als een mijlpaal, als een opstapje. We zouden namelijk graag nog meer van deze ommetjes willen realiseren. Maar in de meeste gevallen lukt het niet. De belangrijkste reden is dat grondeigenaren het niet zien zitten. En als zij geen toestemming geven, kun je het plan wel vergeten.”

“Natuurlijke omgeving”

Een dorpsommetje. De naam zegt het al. Een wandelroute rond je dorp, om te bewegen, om de zinnen even te verzetten. “Deze nieuwe route kan gecombineerd worden met het rondje ‘Klunder’. Door de nieuwe route ontstaan variaties die je kunt lopen. De nieuwe route voert langs een gebied dat ongeveer drie jaar geleden terug is gegeven aan de natuur. Dus je loopt langs velden waar bijvoorbeeld bieten worden verbouwd, en je loopt langs een natuurlijke omgeving waar een plas-dras gebied is ingericht. En het mooie is dat daar nu al vogels worden gezien die je hier normaal niet verwacht. Bij het gebied is ook een informatiebord aangebracht met qr-codes waar je meer informatie over dit project kunt vinden.”

“Je bent afhankelijk van landeigenaren, natuurorganisaties en waterschappen”

Maar nog even naar andere ommetjes. “Ik weet dat ook andere dorpen in de omgeving dit graag zouden willen. Ook wellicht in een vorm dat er verbindingen ontstaan. Maar het blijft een lastig verhaal. Je zit met landeigenaren. Maar je wilt ook dat waterschappen en natuurorganisaties er in mee gaan. De gesprekken die we voeren zijn van de lange adem. Er is heel veel overtuigingskracht nodig.”

“Jullie zijn goed bezig”

Bij de opening vrijdag was wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport en Bewegen aanwezig. Kan de gemeente hier ook een rol in vervullen? “Dat denk ik zeker. En de gemeente doet ook haar best. Ze zijn bijvoorbeeld al heel goed bezig om de plannen te stimuleren. Door te zeggen, jullie zijn goed bezig. Ook vanuit de gemeentelijke organisatie wordt gestimuleerd om Stad en Ommeland te verbinden. De wethouder brengt dit ook bij het ambtenarenapparaat onder de aandacht. Maar het gaat langzaam. Maar elk stapje is wel een stapje.”

“Meer routes”

Vermue benadrukt dat er ook goede contacten zijn met andere dorpsbelangen. “Samen sta je sterk. En wat zou het mooi zijn als we straks in de toekomst meer van zulke routes kunnen openen. Dat zou toch geweldig zijn?” Er wordt nog wel benadrukt dat de nieuwe route bij Thesinge niet toegestaan is voor honden. Daarnaast mag er in de broedperiode geen gebruik worden gemaakt van de route.