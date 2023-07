Thesinge in haar nopjes met nieuw dorpsommetje: “Met wat geluk kom je een ree of ooievaar tegen”

Foto: Rieks Oijnhausen

Thesinge is een uitbreiding van haar dorpsommetjes rijker. Vrijdag werd het nieuwste ommetje geopend door wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport en Bewegen.

In 2003 werd rondje ‘Klunder’ geopend. De naam verwijst naar het poldergebied dat vlak buiten Thesinge is te vinden. Deze wandeling is ongeveer 4 kilometer lang. Om meer variatie aan te brengen is de route nu uitgebreid met ‘Kleintje Klunder’. “Met dit nieuwe ommetje, dat ongeveer 1,5 kilometer lang is, kun je de wandeling verkorten of verlengen”, laat Annelies Hofstede weten. “We zijn er erg blij mee, ook omdat de nieuwe route door een gebied met plas-dras voert.”

Plas-dras

Bij plas-dras is de waterstand ongeveer gelijk aan die van het maaiveld. Door deze situatie komen bepaalde type broedvogels op het gebied af. “Dit gebied is nu ongeveer drie jaar in ontwikkeling, en het is heel mooi om te zien dat de biodiversiteit er zich de afgelopen periode flink heeft versterkt. Zo kun je er bijvoorbeeld zo maar een ree tegenkomen, en ook laat een ooievaar zich er met enige regelmaat zien.” Vanwege de natuur is de nieuwe wandelroute verboden voor honden.

Het pad is daarnaast ook in het broedseizoen gesloten. De nieuwe route werd geopend door middel van een openingshandeling waarbij wethouder Jongman de nieuwe route onthulde.