Terrein Qbuzz aan Peizerweg weer open na waterstoflekkage (update)

Foto via 112 Groningen

De brandweer hield vrijdagmiddag zoektocht naar een waterstoflek bij het tankstation van Qbuzz bij de remise aan de Peizerweg. Volgens de hulpdienst is het incident inmiddels onder controle.

Volgens een woordvoerder van de brandweer werden de hulpdiensten gealarmeerd vanwege een sissend geluid op het Qbuzz-terrein. Eenmaal ter plaatse bleek er inderdaad waterstof gemeten te zijn op het terrein. Daarop werden de remise en een gedeelte van de omgeving afgezet, zodat de brandweer veilig op onderzoek kon naar de bron van het lek. Twee bedrijven werden ontruimd en de Peizerweg werd gedeeltelijk afgesloten. De brandweer liet wel weten dat de waterstoflekkage geen explosieve waardes opleverde.

Het busverkeer had enige tijd last van de afsluiting van de remise. Kort voor drieën op de vrijdagmiddag liet de brandweer weten dat het euvel voorlopig is opgelost door de hoofdafsluiters voor waterstof dicht te draaien. Daarna werd ook het busverkeer weer opgestart.