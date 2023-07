TenneT neemt ‘hoogspanningssnelweg’ tussen Eemshaven en Vierverlaten in gebruik

Foto via TenneT

Na dertien jaar voorbereiden en drie jaar bouwen zette hoogspanningsnetbeheerder TenneT vrijdagmiddag officieel de nieuwe 380kV-verbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten aan.

Het openingsmoment, waarbij Manon van Beek (CEO van TenneT), perceeleigenaren Goitzen en Jolanda Dijk uit Den Ham en Commissaris van de Koning René Paas met het overhalen van een symbolische hendel de stroom aanzetten, gold tegelijk als het moment van ingebruikname voor het nieuwe hoogspanningsstation in Vierverlaten. Van hieruit verdeelt TenneT nu elektriciteit naar andere delen van Groningen, Drenthe. Friesland en de netten van de regionale netbeheerder Enexis.

Volgens Tennet is de nieuwe hoogspanningsverbinding van groot belang voor elektriciteitstransport vanaf Eemshaven, omdat het de laatste jaren is uitgegroeid tot een energieknooppunt van nationaal en internationaal belang. Zo komen hier de hoogspanningskabels uit Denemarken en Noorwegen en van windparken op de Noordzee aan land. TenneT verwacht dat de omvang van het energietransport in deze regio nog verder gaat groeien, zeker als er nog eens 4,7 GigaWatt aan stroom vanaf windparken op de Noordzee in de Eemshaven hun stroom gaan aanlanden.

Het project is nog niet klaar. TenneT moet de ‘oude’ verbinding 220 kV-verbinding nog weghalen. De hoogspanningsbeheerder maakte vorige maand bekend dat de sloop van de oude masten en geleiders drie maanden later begint dan gepland, omdat er nu veel zonnestroom door de kabels loopt. Deze operatie is pas volgend voorjaar klaar.