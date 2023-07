Tegelijk werkzaamheden aan zuidelijke en oostelijke ringweg ‘niet ideaal, maar toch de beste optie’

De hoge Euvelgunnerbrug zonder wegdek - Foto: 112 Groningen

De grote zomerwerkzaamheden aan de Groningse ringwegen zorgen sinds het begin van de week voor een hoop ergernis bij weggebruikers in en rond de Stad. Eén van de meeste gestelde vragen is daarbij: waarom is een deel van Ring Zuid de hele zomer dicht, terwijl er ook op Ring Oost afsluitingen zijn? Het antwoord is volgens Groningen Bereikbaar: het kan niet anders.

Volgens Groningen Bereikbaar wordt de organisatie sinds maandagochtend behoorlijk overspoeld met vragen van weggebruikers. Waarom zijn deze werkzaamheden tegelijkertijd gepland? Had dat niet anders gekund, bijvoorbeeld in 2025? Een éénduidig ‘nee’, aldus de verkeersorganisatie: “In de oostelijke ringweg ligt geluidsreducerend asfalt. Dit type asfalt heeft een levensduur van 8 jaar en moet vóór 2025 vervangen zijn. De zomer van 2024 is geen optie, vanwege grootschalige afsluitingen die dan nodig zijn om Ring Zuid af te bouwen.”

De combinatie met het werk aan Ring-Zuid is ook een noodzakelijk kwaad, aldus Groningen Bereikbaar: “Voordat we in september 2024 over de nieuwe Ring Zuid kunnen rijden, moet er nog heel veel gebeuren. Bijvoorbeeld het vervangen van de hoge Euvelgunnerbrug in de ringweg. Dat gebeurt deze zomer. Ook daarna wordt er volop doorgewerkt aan Ring Zuid. Tijdens de zomer is er veel minder autoverkeer op de weg. Veel mensen zijn op vakantie of pakken met het mooie weer de fiets. Wegwerkzaamheden worden daarom bewust in de zomermaanden gepland. Zo hebben minder automobilisten er last van en ontstaan er minder snel opstoppingen als het verkeer wordt omgeleid.”

Wie nog niet genoeg heeft na de zomer vol werkzaamheden, kan volgens Groningen Bereikbaar ook in het najaar nog zijn lol op. Dan wordt, in navolging van de oostelijke ringweg, ook de noordelijke ringweg van een nieuwe asfaltlaag voorzien. “Dit asfalt heeft dezelfde levensduur als het asfalt op Ring Oost. In de winter is asfalt vervangen lastig vanwege het weer.” Dus bleef alleen deze zomer over om dit te doen. Na afronding van de werkzaamheden ligt er weer een goede weg om het verkeer op te vangen bij omleidingen door de werkzaamheden van Aanpak Ring Zuid. Daarom is het werk aan Ring Oost deze zomer gepland. Ideaal? Nee. Maar toch de beste optie.