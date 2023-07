Taco Bell wil volgend jaar openen in Stad

Foto: Raysonho @ Open Grid Scheduler / Scalable Grid Engine (via Wikimedia Commons CC 1.0)

De Amerikaanse Tex-Mex gigant Taco Bell wil volgend jaar een vestiging openen in Groningen. Dat maakte T Bello, de franchise-exploitant van het bedrijf, eind vorige week bekend.

De Nederlandse exploitant van de bekende Amerikaanse fastfoodketen is op zoek naar geld van investeerders om vier nieuwe restaurants te openen in Nederland. Het bedrijf heeft inmiddels acht vestigingen in het westen en zuiden van het land.

Daar moeten nu vier bij komen verder naar het noorden en Groningen is daar één van. Waar het bedrijf haar Groningse afdeling wil vestigen is nog niet bekend.

Taco Bell heeft sinds de jaren zestig zo’n 5.400 vestigingen geopend in de VS. Ook in centraal Amerika, Europa en Azië zijn inmiddels bijna 275 restaurants. In 2017 ging de eerste vestiging open in Nederland (Tilburg). Het menu bestaat voornamelijk uit de ’tex-mex’ keuken, waaronder taco’s, burrito’s, quesadilla’s en nacho’s.