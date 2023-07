Tabak en gemak of vis? Wat wil de Oosterparkwijk in de kiosk bij het Wielewaalplein?

De gebouwtjes worden geplaatst op het Wielewaalplein - Foto: Gebiedsmanager Nienke Alkema via Twitter

Vishandel ‘Moi eem!’ en gemakswinkel CIGO zijn de twee overgebleven gegadigden voor een plek in de nu nog lege kiosk op de kruising tussen de Zaagmuldersweg en de Vinkenstraat bij het Wielewaalplein. Oosterparkers mogen vanaf nu stemmen op het bedrijf wat ze het liefst terugzien in hun wijk.

Sinds november vorig jaar staan er twee gloednieuwe gebouwtjes op de kruising. In één daarvan komt een Michi-Noeki, een soort rustplaats met koffie, zitplek en een toilet. Het gebouwtje ernaast werd in eerste instantie geplaatst voor de tabakszaak van de familie Knollema. De familie moest eind 2020 vertrekken uit het pand van de Lidl aan het Wielewaalplein, omdat de supermarkt wilde uitbreiden. Vlak voor de oplevering van het gebouwtje bleek echter dat de iconische winkel niet terugkeert.

Omdat het gebouwtje nu niet wordt opgevuld door de tabakszaak, is de gemeente op zoek naar een nieuwe huurder. Halverwege april werd daarom een prijsvraag uitgeschreven. De viswinkel en de ‘gemakszaak’ kwamen daarbij als winnaars uit de bus en gaan nu de strijd aan om een plek in de Oosterparkwijk.

Inwoners kunnen tot en met 31 juli laten weten welke zaak ze het liefst terugzien aan de Zaagmuldersweg. Op de website van de Stem van Groningen stellen de aanvragers zichzelf voor. Hier kunnen Oosterparkers ook stemmen op hun favoriete inzending.

Wie niet graag via internet stemt, kan ook een keuze kenbaar maken bij wijkcentrum bij Van Houten, in de Heesterpoort, in Stadsrestaurant Het Oude Politiebureau (HOP) en in stomerij Triple-S aan het Wielewaalplein. Dat kan tot uiterlijk 23 juli. Op 14 en 21 juli staat de gemeente ’s middags ook met een stembus op het Wielewaalplein.