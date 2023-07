Supporters zeer waarschijnlijk welkom bij eerste competitiewedstrijd FC Groningen

Supporters van FC Groningen kunnen waarschijnlijk aanwezig zijn tijdens bij de eerste competitie wedstrijd tegen Jong Ajax. Dat werd duidelijk tijdens het debat in de gemeenteraad over het onderzoeksrapport omtrent de veiligheidssituatie bij de club.

Het afgelopen seizoen eindigde voor de supporters in mineur. Naast de degradatie uit de Eredivisie, konden fans niet aanwezig zijn tijdens de laatste competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam en de restanten van de wedstrijden tegen Ajax en N.E.C. Nijmegen. Dit vanwege ongeregeldheden op de tribune. Buiten dat, ging het al eerder fout in de thuiswedstrijden tegen Cambuur Leeuwarden en sc Heerenveen.

Vanwege deze problemen stelde de gemeente gezamelijk met FC Groningen een onderzoek in om de veiligheid in stadion Euroborg te verbeteren. Uit het onderzoek kwamen gisteren een aantal aanbevelingen waaruit een plan van aanpak zal worden gemaakt. De aanbevelingen die worden gedaan focussen zich onder andere op het voldoende hebben van vaardige stewards en beveiligingspersoneel, het scheiden van de eerste en tweede ring op de Noordtribune, het plaatsen van stalen constructies in plaats van stadionstoeltjes en het installeren van netten.

Burgemeester Koen Schuiling geeft aan dat er komende dagen en weken een plan van aanpak moet worden gemaakt. Daar wordt samen met FC Groningen over gepraat. Er waren veel vragen in de raad over het onderzoek. Schuiling geeft aan hier in september meer vragen over te willen beantwoorden.

Wouter Gudde, algemeen directeur van FC Groningen, staat voor een flinke klus. “Iedereen heeft de aanbevelingen kunnen lezen. Niet alles zal in één keer gerealiseerd kunnen worden. Je moet over alles een discussie voeren, dus de vervolgstap is minstens net zo belangrijk als de uitkomsten van dit onderzoek.”

Toch is de verwachting dat een deel van de veranderingen te realiseren is voor de eerste competitiewedstrijd tegen Jong Ajax.