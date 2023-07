Suikermarkt strijkt zondag neer bij EM2: “Grote variatie aan bijzondere items”

Foto: Niels Knelis Meijer

Bij EM2 op het voormalige Suikerunieterrein vindt zondag een Suikermarkt plaats. Volgens de organisatie gaat het om een markt die groter is dan vorig jaar.

“Je kunt op de markt een grote variatie vinden aan bijzondere items”, laat Maartje van der Meulen van de organisatie weten. “Zo is er veel vintage en preloved kleding, meubeltjes, vinylplaten, sieraden, schoolplaten, posters, upcycling, interieurdecoratie, industrial design en nog veel meer. Ook zullen er door creatieve standhouders en kunstenaars zelfgemaakte producten worden aangeboden, zoals kaartjes, sieraden en kunstwerken.”

Om de markt een zomersfeer te geven zijn er ook verschillende foodstands op het terrein te vinden. “Eigenlijk kun je het zo gek niet bedenken of het is er. Er is een Indonesische barbecue, American pancakes, nachos, borrelplanken, wraps en pizza’s uit de houtgestookte oven van EM2. Uiteraard houden we ook rekening met vega en vegan. Het team van EM2 zal lekkere drankjes schenken.” Muziek zal er ook te horen zijn. “Speciaal uit Antwerpen komt de muzikale familie ‘Wanda’s Wagon’ toffe liedjes spelen en een prachtige marionetten show opvoeren. Ook zal er een zangeres zijn die Franse chansons gaat zingen.” Ook voor kinderen zijn er tal van activiteiten.

De Suikermarkt begint zondag om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De entree voor kinderen tot 12 jaar is gratis, volwassenen betalen 3,50 euro.