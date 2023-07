Student en Stad wil af van ‘vijandelijke elementen’ op Stadhuis

Foto: Lianne Darmeveil

Het huis van de democratie in onze gemeente mag niet ontsierd worden door ‘vijandige architectuur’. Dat vindt de raadsfractie van Student en Stad. Nadat er eind mei al kritiek was op de metalen strips de ABN-AMRO aanbracht voor haar kantoor aan de Grote Markt, hekelt de partij nu de ontsierende ijzeren stekels voor de bordestrappen van het Stadhuis.

“Onze fractie constateerde vlak voor de wekelijkse fractievergadering dat er op de trap van het bordes van het stadhuis enkele platen met opstaande ijzeren stekels waren aangebracht”, aldus raadslid Daan Swets. “Dat juist op het huis van de democratie in onze gemeente deze vijandelijke elementen zijn geplaatst, roept bij onze fractie vragen op.”

De plaatsing van de spijlen rijmt volgens Student en Stad niet met de ‘zeer terughoudende houding’ van het gemeentebestuur in het toestaan van ‘vijandige architectuur’. In mei liet wethouder Mirjam Wijnja, na vragen uit de raad over de strips bij het kantoor van ABM-AMRO, weten dat ‘het uitgangspunt altijd is om de openbare ruimte is zo vriendelijk en toegankelijk mogelijk te houden en vanuit vertrouwen in te richten’. Daar passen de strips op het bordes voor het Stadhuis.

Student en Stad wil daarom dat de strips worden weggehaald. Het gemeentebestuur moet volgens de studentenpartij ook, net als Rotterdam en Leiden, gaan onderzoeken waar nog meer ‘vijandig ogende objecten’ staan in de gemeente die weggehaald kunnen worden.