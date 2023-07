Straatmeubilair Noorderplantsoen moet tijdelijk wijken voor Noorderzon

Foto: Lucas Kemper

De gemeente begint komende woensdag met het tijdelijk verwijderen van straatmeubilair in het Noorderplantsoen in de aanloop naar Noorderzon.

De opbouw voor Noorderzon begint al op maandag 7 augustus. Tien dagen later gaat het festival van start. “Daarom kunnen we niet later beginnen met het tijdelijk verwijderen van het straatmeubilair”, laat de gemeente vrijdagmiddag weten.

Onder meer prullenbakken, zitbanken en basketbalpalen moeten wijken voor Noorderzon. Alleen objecten die echt niet kunnen blijven staan worden weggehaald, stelt de gemeente. Tijdens Noorderzon krijgen de verwijderde objecten een onderhoudsbeurt. Wie afval kwijt moet in de aanloop en tijdens Noorderzon kan dit kwijt in kliko’s, die tijdelijk in het Noorderplantsoen worden geplaatst.

De 33e editie van het festival vindt plaats van donderdag 17 t/m zondag 27 augustus. Noorderzon vindt plaats in het Noorderplantsoen en op diverse locaties in de binnenstad. Het festival bestaat uit theater, muziek, dans, circus, lezingen, gesprekken en een kinderprogramma.