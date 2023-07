SterrebosLive viert zondag de zomer met extra lange Midzomereditie

Foto: Rieks Oijnhausen

Muziekliefhebbers kunnen zondagmiddag te kust en te keur in het Sterrebos. In de muziekkoepel vindt een extra lange editie van SterrebosLive plaats.

“We organiseren een speciale Midzomereditie”, laat de organisatie weten. “We hebben maar liefst drie bands die gaan optreden in de muziekkoepel. We beginnen om 15.00 uur en gaan door tot 18.00 uur. We gaan het gezellig maken, waarbij er ook drankjes, patat en schepijsjes verkrijgbaar zijn.” Op het podium zullen CT & The Sublimes, The Stingers en Tarab Rai te bewonderen zijn.

CT & The Sublimes bestaat uit zangeres CT Heida. Haar carrière begon in Amerika waar ze door de band IPSO FACTO werd gevraagd om bij hen te komen spelen. Ruim een jaar toerde ze door de Midwest. De opgedane ervaring in Amerika nam ze mee naar Nederland waarbij ze tegenwoordig met haar band pakkende groovy liedjes ten gehore brengt. The Stingers is een bekende bluesband uit de stad. Karam Shebat is de zanger van Tarab Rai. Tarab is niet alleen de naam van de band maar ook van de aan Raï verwante Arabische muziekstijl. Het is een combinatie van westerse en Noord-Afrikaanse muziek.

SterrebosLive begint zondag om 15.00 uur. De toegang is gratis.