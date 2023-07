Sterkste toename aantal bedrijven in Groningen, met name in horeca

In de provincie Groningen was in het tweede kwartaal van dit jaar percentueel de sterkste toename van startende bedrijven te zien, ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden.

Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

De groei van het aantal startende bedrijven is een landelijke trend, maar volgens de KvK is Groningen nu bezig met een ‘inhaalslag’. Vooral in Groninger horeca neemt het aantal nieuwe bedrijven. Ook in de bouw is een sterke toename van het aantal nieuwe bedrijven. Opvallend, stelt de KvK, omdat er landelijk juist een afname is in het aantal bouwbedrijven.

Volgens Joris Knoben, Hoogleraar Strategie en Ondernemerschap en trendduider bij de Kamer van Koophandel, is de groei buiten de randstad, met Groningen als koploper, een opvallende ontwikkeling: “Waar de groei in de Randstedelijke provincies stabiliseert, versnelt deze in de provincies daarbuiten. Dit gaat de tweedeling tussen stad en platteland tegen.”