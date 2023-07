Stadswandeling met wichelroede langs spookhuizen en andere mysteries

Foto: Henk Boudewijns

In de stad vindt zondag een bijzondere stadswandeling plaats, die langs spookhuizen en andere mysteries voert. Deelnemers wordt geleerd hoe ze om moeten gaan met de wichelroede.

De wandeling wordt georganiseerd door wichelroedeloper Johannes Zoet en historicus Girbe Buist. Volgens de beide heren kent Groningen diverse spookhuizen en andere mysterieuze plekken. “Berucht is het Sichtermanhuis aan de Ossenmarkt, waar een Oosterse prinses flink begon te spoken toen de koning van Groningen zijn minnares na haar dood bewaarde in een glazen kist op zolder. Andere spooklocaties zijn het Anthonygasthuis, het voormalige Rode Weeshuis, de voormalige Waalse Kerk en een huis aan de Nieuwe Boteringestraat.”

Tijdens de wandeling maken mensen ook kennis met verhalen over bijvoorbeeld de arm van Johannes de Doper, de excentrieke professor Scheltema en de laatste executie op de Grote Markt. Behalve spannende verhalen gaat Zoet leren hoe je de wichelroede hanteert. Het wichelroedelopen is een praktijk die pretendeert verborgen waterbronnen, metalen, edelstenen of andere objecten in de bodem te kunnen opsporen.

De wandeling start om 13.30 uur bij Forum Groningen. De kosten om deel te nemen bedragen 18 euro. Aanmelden kan via deze website.