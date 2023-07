Stadjers redelijk tevreden over Wmo-voorzieningen

foto: Kecko / Flickr.com

De inwoners van Groningen zijn over het algemeen tevreden over de Wmo-voorzieningen. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente.

Het gaat om zaken als begeleiding, huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, woningaanpassingen en collectief vervoer. De deelnemers aan het onderzoek zijn ongeveer net zo positief over de dienstverlening als in 2021. Wel is de bekendheid met de onafhankelijke cliëntondersteuning nog altijd onvoldoende. Dankzij extra geld van het Rijk kan de bekendheid nog vergroot worden.

Het collectief vervoer draait om Wmo-vervoer, leerlingenvervoer en het Hubtaxivervoer. De waardering hiervoor is volgens de gemeente relatief hoog. De stiptheid, reisduur en wachttijd worden in Groningen echter sterk negatief beïnvloed door de vele wegwerkzaamheden en omleidingen. Bovendien kampen de vervoerders met tekorten aan personeel en een hoog ziekteverzuim.

De klachtenhandeling wordt echter minder goed gewaardeerd. Een klacht kan bijvoorbeeld terecht zijn, maar herstel van een late rit is bijvoorbeeld niet mogelijk.