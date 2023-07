Stadjer blijft achter slot en grendel voor rol bij dodelijke steekpartij op hulpverleenster uit Stad in Emmen

Foto Andor Heij. Rechtbank Assen

Hoewel een negentienjarige jongeman uit Groningen niet direct betrokken zou zijn bij de dood van een 26-jarige hulpverleenster uit Groningen in een jeugdinstelling in Emmen, blijft de Stadjer wel achter slot en grendel tot de volgende zitting in deze zaak in september.

Dat meldt RTV Noord maandagmiddag.

De twee hoofdverdachten in de zaak, een 16-jarige jongen uit Ruinerwold en een 19-jarige man uit Emmen, stellen dat de Stadjer en een twintigjarige man uit Emmen de opdrachtgevers waren voor een overval op een tankstation in Emmen. Die overval mislukte.

Omdat de jongens bang waren om zonder geld terug te komen, besloten ze een geldkistje te stelen in de jeugdinstelling waar de hulpverleenster werkte. De jongste verdachte woonde in de instelling. Deze tweede overval zou uit de hand zijn gelopen, toen er werd ingestoken op de hulpverleenster uit Groningen. Hulpverlening mocht niet meer baten en de 26-jarige vrouw uit Stad overleed ter plaatse. De twee jongste verdachten wijzen naar elkaar als het gaat om wie de fatale messteken heeft toegebracht.

Hoewel de Stadjer niet direct betrokken is bij het fatale steekincident, verdenkt het OM de Stadjer ervan dat hij wel onderdeel was van de groep die overvallen pleegde en ook op enige wijze de lakens uitdeelde binnen de roversbende. De jonge Groninger ontkent en stelt dat hij soms wel eens bij de twintigjarige Emmenaar op bezoek was, maar er alleen sliep of computerspelletjes speelde.

De Stadjer blijft, ondanks een pleidooi van zijn advocaat, in hechtenis tot de volgende zitting. Die staat gepland voor september. Alle vijf verdachten worden psychisch onderzocht.