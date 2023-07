Speeltuinvereniging krijgt na diefstal nieuwe laptops geschonken: “De goedheid bestaat nog steeds”

Auke Tel van Computer groothandel Complies uit Tynaarlo en Peter Wouter van Community Network Groningen overhandigen de laptops aan de speeltuinvereniging. Foto: ingezonden

Speeltuinvereniging Ons Belang in de Oosterparkwijk heeft afgelopen week negen laptops cadeau gekregen. De vereniging werd vorige maand slachtoffer van een inbraak waarbij meerdere computers werden gestolen.

“De laptops werden onder andere gebruikt door de taalcoaches van het WIJ-team, en ook de vrijwilligers van OZO maakten er gebruik van. De OZO is een club Oosterparkers die al dertien jaar ondersteuning biedt bij vragen en problemen die te maken hebben met computers”, vertelt Jaap de Graaf van Ons Belang. “Bij de inbraak is veel schade aangericht, en zijn verschillende laptops buit gemaakt. Verschillende media, waaronder OOG Tv, hebben aandacht besteed aan het verhaal, waarna wij verschillende reacties van personen en bedrijven kregen die ons wilden helpen met het vervangen van de gestolen laptops.”

“Negen nieuwe laptops”

De Graaf: “We kregen onder andere een bericht binnen van groothandel Complies uit Tynaarlo en het bedrijf Community Network Groningen. Het aanbod dat zij deden, hebben we met beide handen aangenomen. Afgelopen week zijn ons negen nieuwe laptops overhandigd, inclusief alle software. Als extraatje kregen we een joekel van een kluis waarin we de computerapparatuur veilig kunnen opbergen.”

“Mooi dat de goedheid nog bestaat”

Door de gift is het mogelijk om alle computeractiviteiten na de zomervakantie weer op te starten. “Wij zijn er heel erg blij mee. En het is mooi dat de goedheid in onze samenleving gelukkig nog steeds bestaat.”

