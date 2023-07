Speelfestival 2023 in Groningen geopend

Met blinddoek en stok een een kapotgeslagen piñata: zo startte wethouder Eelco Eikenaar (SP) het Speelfestival voor 6-12 jarigen vanmiddag in de speeltuin in Paddepoel.

De piñata is geen toeval, want de openingsdag van het Speelfestival staat in het teken van het land Mexico. Kinderen spelen vandaag op Mexicaanse instrumenten, kunnen samen knutselen en eten taco’s. Door deze activiteiten maken kinderen kennis met de culturen en activiteiten van andere werelddelen, in hun eigen speeltuin.

De komende zes weken vindt het speelfestival bij elf verschillende buurt- en speeltuinverenigingen plaats. Dan staan onder andere Marokkaans theedrinken en de Indonesische pauwendans op het programma.

Het programma begint elke keer om 13:00 tot 16:00. Bij slecht weer eindigt het programma om 15:00.