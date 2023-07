SP wil maatschappelijke coalitie tegen afbraak publieke sector

Foto Andor Heij. Den Haag, Binnenhof

De raadsfractie van de SP roept het gemeentebestuur op tot een maatschappelijke coalitie tegen de afbraak van de publieke sector door Den Haag.

De SP deed die oproep tijdens de bespreking van de voorjaarsbrief in de gemeenteraad. De oproep werd gesteund door de coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en ChristenUnie. De coalitie zou moeten bestaan uit gemeenten en maatschappelijke instellingen, zoals verenigingen, vakbonden en woningcorporaties.

Die zou zich in de verkiezingscampagne en daaropvolgende onderhandelingen moeten uitspreken voor herstel van de gemeentefinanciën en tegen verdere bezuinigingen op gemeentelijke en andere maatschappelijke waardevolle taken.

SP-fractievoorzitter Daan Brandenbarg: “Doordat het rijk bezuinigt, loon- en prijsstijgingen onvoldoende door het Rijk gecompenseerd worden én het rijk besloten heeft vanaf 2026 het gemeentefonds te korten, staan de financiën van gemeenten onder grote druk. Dat is onverantwoord en moet anders. De komende verkiezingen bieden daarvoor een kans. Maar dan moeten wij die boodschap heel duidelijk overbrengen, met iedereen die dat ook vindt.”

De partij vindt dat het na jarenlange afbraak van de publieke sector tijd is om de samenleving op te bouwen. Brandenbarg: “Die afbraak heeft de ongelijkheid vergroot, de armoede verergerd en onze overheid uitgehold. Daarom moeten we nu juist fors gaan investeren in belangrijke sociale infrastructuur: armoedebeleid, buurtopbouwwerk, jongerenwerk en publieke instituties die van onze inwoners zijn.”