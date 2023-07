SP en PvdA willen meer dienstverbanden bij SPOT

Foto via Google Maps - Streetview

SPOT Groningen moet meer mensen een vast contract of andere vormen van structureel werk aanbieden. Dat vinden de raadsfracties van de Partij van de Arbeid en de SP in de gemeenteraad. Daarmee zou er een einde moeten komen aan een ‘schrijnende situatie’ bij de organisatie achter De Oosterpoort en de Stadsschouwburg.

De twee fracties hebben maandag schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur, naar aanleiding van grieven van personeelsleden en vakbond FNV in het Dagblad van het Noorden.

In het artikel stellen de bond en de personeelsleden dat SPOT een aanzienlijk deel van het horecapersoneel inhuurt via een uitzendbureau. Deze constructie bestaat volgens de gemeente vanwege het seizoenskarakter van het werk, maar volgens de bond is dit omdat de uitzendkrachten goedkoper zijn en wordt er gewoon structureel gewerkt. Daarnaast zou er een strikte scheiding bestaan tussen de uitzendkrachten en medewerkers van SPOT, waarbij onder meer gescheiden personeelsfeesten worden gehouden en er alleen kerstpakketten zijn voor ‘echte’ werknemers.

De vakbond lag eerder dit jaar al met MF Uitzendbureau in de clinch, omdat het weigerde om verplichte cursussen te vergoeden voor het horecapersoneel bij SPOT. Het uitzendbureau wilde dat niet meer doen, omdat het meer kwijt was aan het verhoogde loon voor gemeentelijke medewerkers. Pas na een half jaar stoeien kwamen SPOT, het uitzendbureau en FNV tot een oplossing.

De SP en de Partij van de Arbeid willen nu weten hoe de vork in de steel zit bij SPOT, wat volledig onder de gemeente Groningen valt. De partijen willen weten of er überhaupt nog horecapersoneel in dienst is bij SPOT, in aanvulling op de ‘flexibele schil’ van 80 tot 100 horecamedewerkers. Daarnaast liet de gemeente weten dat ook technici niet meer in vaste dienst zijn bij SPOT. De twee fracties willen weten wie nu verantwoordelijk voor de techniek.

“De vakbond FNV classificeert de situatie bij SPOT als schrijnend en is van mening de gemeente een vast contract zou moeten aanbieden voor structureel werk en het goede voorbeeld zou moeten geven”, schrijven Daan Brandenbarg (SP) en Irene Huitema (PvdA). “De fracties van de SP en de PvdA zijn het met deze laatste stelling van de FNV eens. Ons inziens is dat ook in lijn met het coalitieakkoord, waarin de ambitie staat dat de gemeente een goede werkgever is.”

De twee raadsleden laten ook weten dat hun fracties het niet eens zijn met de grote hoeveelheid flexwerkers binnen spot. Ook vinden de fracties dat het onderhoud van de eigen technische installaties door vast personeel zou moeten worden verricht.