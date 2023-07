‘Sounds like Groningen’ toolkit beschikbaar voor ondernemers in Stad

Foto: Sebastiaan Rodenhuis

Wethouder Carine Bloemhoff nam maandagochtend de eerste toolkit in ontvangst vanuit de Campagne ‘Sounds Like Groningen’ voor het Groninger Museum. Met het drukwerk in de toolkit kunnen ondernemers hun etalages aankleden rond de optredens van onder meer Rammstein en rond de tentoonstelling ‘Unzipped’ rond de Rolling Stones in het Groninger Museum.

De toolkit is bedoeld om het bedrijfsleven meer te betrekken bij de grote evenementen en tentoonstellingen in de stad en te zorgen dat ook de horeca en de detailhandel er van meeprofiteren. Ook Groningen Bereikbaar is aangehaakt bij de campagne, omdat er door de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg minder mensen naar Groningen komen.

Vanaf 4 juli ontvangen ondernemers in de genoemde gebieden een toolkit. Deze toolkit bevat diverse drukwerkmaterialen waarmee ondernemers hun etalages kunnen aankleden. Daarnaast vindt er algemene aankleding plaats rond het thema ‘rock’.